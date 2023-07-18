Суд арестовал недвижимость и счета по делу Елены Блиновской

На счета и недвижимость блогера Елены Блиновской наложен арест. Решение в рамках уголовного дела о неуплате налогов принял Пресненский суд Москвы.

Ограничительные меры коснулись 50 счетов, открытых в разных банках и в разной валюте. В общей сложности речь идет о сумме в сто миллионов рублей. Кроме того, арестован 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и в Ярославле, а также коллекция золотых монет.

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