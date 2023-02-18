Арестован второй обвиняемый по делу о захвате заложников в магазине в Москве. Теперь оба захватчика на время следствия будут находиться под стражей. Также сегодня мужчинам предъявили обвинение. Преступники удерживали женщин, угрожая пистолетом, и ранили полицейского.



Сугробы в Москве к понедельнику могут подрасти на 10 сантиметров. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На столицу надвигается снегопад. Сейчас в городе резкий ветер с порывами до 17 метров в секунду и стремительно холодает.

Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Угледара и Пречистовки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Удары наносили оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток".