Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 21:00

Политика

Арестован второй обвиняемый по делу о захвате заложников в магазине в Москве

Арестован второй обвиняемый по делу о захвате заложников в магазине в Москве

Арестован один из фигурантов по делу о захвате заложниц в цветочном магазине на Таганке

"Московский патруль": суд начал изучать дело пензенского экс-губернатора Белозерцева

"Московский патруль": избившего сотрудницу пункта выдачи товаров отправили в СИЗО

Новости часа: Путин будет защищен от вирусов во время послания парламенту – Песков

"Московский патруль": сотрудницу отдела транспортной полиции обвинили во взяточничестве

"Московский патруль": убийца модели Гретты Ведлер предстал перед судом

Адвокат Ефремова рассказал, почему актер передумал просить смягчения наказания

Новости часа: заболеваемость COVID-19 в России выросла на 30,5% за неделю

Актер Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о смягчении ему наказания

Арестован второй обвиняемый по делу о захвате заложников в магазине в Москве. Теперь оба захватчика на время следствия будут находиться под стражей. Также сегодня мужчинам предъявили обвинение. Преступники удерживали женщин, угрожая пистолетом, и ранили полицейского.

Сугробы в Москве к понедельнику могут подрасти на 10 сантиметров. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На столицу надвигается снегопад. Сейчас в городе резкий ветер с порывами до 17 метров в секунду и стремительно холодает.

Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Угледара и Пречистовки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Удары наносили оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток".

Читайте также
судыпроисшествияобществопогодаполитикавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика