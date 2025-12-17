Верховный суд РФ включит дело Долиной в обзор практики пересмотра сделок с недвижимостью

Верховный суд России включит дело Долиной в обзор практики пересмотра сделок с недвижимостью. Это послужит примером в подобных разбирательствах.

В результате действий мошенников, по последним оценкам, без жилья остались около трех тысяч семей, которые купили квартиры. Среди таких покупателей была и Полина Лурье, которая приобрела квартиру у народной артистки Ларисы Долиной. Разбирательства по делу шли 1,5 года. В итоге права на квартиру оставили за Лурье.

