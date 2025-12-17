Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 12:15

Общество

Верховный суд РФ включит дело Долиной в обзор практики пересмотра сделок с недвижимостью

Верховный суд РФ включит дело Долиной в обзор практики пересмотра сделок с недвижимостью

Дело Долиной войдет в обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью в России

Верховный суд признал Полину Лурье собственницей квартиры, купленной у Ларисы Долиной

Верховный суд оставил право собственности на квартиру Ларисы Долиной за покупательницей

"Московский патруль": суд оставил москвичку без квартиры, купленной у пенсионерки

Верховный суд оставил право собственности на квартиру Ларисы Долиной покупательнице

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 декабря

Верховный суд отказал Долиной в иске о признании сделок с квартирой недействительными

Верховный суд отправил дело о квартире Ларисы Долиной на новое рассмотрение

Верховный суд России оставил Лурье собственницей квартиры по делу Долиной

Верховный суд России включит дело Долиной в обзор практики пересмотра сделок с недвижимостью. Это послужит примером в подобных разбирательствах.

В результате действий мошенников, по последним оценкам, без жилья остались около трех тысяч семей, которые купили квартиры. Среди таких покупателей была и Полина Лурье, которая приобрела квартиру у народной артистки Ларисы Долиной. Разбирательства по делу шли 1,5 года. В итоге права на квартиру оставили за Лурье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыобществонедвижимостьвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика