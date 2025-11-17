Форма поиска по сайту

17 ноября, 23:45

Судебные приставы Псковской области передали 21 слиток золота в доход государства

Судебные приставы Псковской области передали в доход государства 21 слиток золота. Их нашли у 59-летнего жителя Германии, который пытался незаконно перевести золото через границу в своем автодоме.

Тайник находился в выдвижной полке. В нем лежали 12 слитков. Еще 9 были спрятаны в дорожной сумке. Все слитки имели пробу 99 целых и 9 десятых процента.

Вес находки составил 13 килограммов, золото оценили в 108 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

