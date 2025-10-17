17 октября, 06:30Транспорт
Суд разрешил изымать автомобили пьяных водителей независимо от их материального положения
Суд разрешил конфисковывать автомобили пьяных водителей независимо от их материального положения. Кассационная инстанция поддержала приговор в отношении мужчины, который дважды попался на управлении в нетрезвом виде.
Первый раз ему назначили наказание по административной статье, во второй раз завели уголовное дело. Нарушителя приговорили к обязательным работам и на 2 года отобрали права. Его автомобиль Mercedes-Benz конфисковали в пользу государства.
