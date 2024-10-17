Защита заявила, что обвиняемый в подрыве авто в Москве имел все разрешения на оружие

Виталий Слободяник, подозреваемый в покушении на предпринимателя, имел все необходимые разрешения на оружие, найденное у него дома, сообщил его адвокат в суде. Сам Слободяник отказался давать показания следствию.

Мужчину обвиняют в подрыве автомобиля бизнесмена на юго-западе Москвы. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Следственный комитет просит ареста.

Слободяник был задержан 15 октября после подрыва автомобиля гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева. В результате инцидента пострадали три человека, включая шестилетнего мальчика.

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