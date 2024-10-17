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17 октября, 15:30

Происшествия

Суд выберет меру пресечения для подозреваемого в подрыве авто в Москве

Суд выберет меру пресечения для подозреваемого в подрыве авто в Москве

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В ближайшее время суд с участием прокурора приступит к рассмотрению меры пресечения в отношении 50-летнего Виталия Слободяника, которого обвиняют в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы.

Слободяник был задержан 15 октября после подрыва автомобиля гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева. В результате ЧП пострадали три человека, среди которых 6-летний мальчик.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Основная версия произошедшего связана с предпринимательской деятельностью пострадавшего.

При обысках в квартире обвиняемого был обнаружен схрон оружия. Свою вину он не признает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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