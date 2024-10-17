Новости мира: в Шри-Ланке российским туристам назначили штраф за ловлю редких животных

В Шри-Ланке российским туристам назначили рекордный штраф за ловлю редких животных. Молодых людей 17 лет и 21 года обвинили в нарушении более тысячи пунктов местного закона. Они обязаны выплатить около 370 тысяч долларов, это порядка 35 миллионов рублей. Это нужно сделать до следующего судебного заседания, которое запланировано на 26 ноября, иначе россиянам грозит тюрьма.

На севере Нигерии в результате взрыва бензовоза погибли более 140 человек, еще 50 получили ожоги. Водитель не справился с управлением, автомобиль с горючим перевернулся и вспыхнул. Трагедии могло и не случиться, если бы оказавшиеся поблизости люди не начали собирать растекающееся топливо.

Российский хоккеист Евгений Малкин забил 500-й гол за свою карьеру в НХЛ. Юбилейную шайбу игрок "Питтсбург Пингвинз" забросил в матче против "Баффало Сэйбр". Малкин стал вторым российским хоккеистом в истории НХЛ после Овечкина, кто смог преодолеть порог в 500 шайб.

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