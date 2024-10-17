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17 октября, 11:30

Происшествия

Бывший главный нарколог РФ Евгений Брюн приговорен к 7 годам колонии за мошенничество

Бывший главный нарколог РФ Евгений Брюн приговорен к 7 годам колонии за мошенничество

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Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего главного нарколога России Евгения Брюна и назначил ему штраф в 850 тысяч рублей.

Брюна признали виновным в хищении 136 миллионов рублей путем мошенничества. При этом задержан он был еще два года назад. По версии следствия, экс-нарколог и его заместитель организовали закупку тестов и реагентов на определение наркозависимости. Стоимость для госучреждений завышали, а продажа шла через аффилированные компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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