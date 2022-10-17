Суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

Суд вынес приговор участнику нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Ему назначили восемь лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствию удалось доказать, что он нашел Mercedes и устроил на нем аварию с автомобилем Коташенко. Позже к месту ДТП приехали другие участники преступной группы. В результате у семьи Градских украли более 99 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

