Водителя грузовика, сбившего ребенка в Москве, приговорили к трем годам лишения свободы

Водителя грузовика, который насмерть сбил ребенка на севере Москвы, приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Трагедия произошла в марте на пересечении Михалковской и Большой Академической улиц.

По данным прокуратуры, одиннадцатилетний мальчик ехал на самокате, затем спешился и начал переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель грузовика совершал поворот и наехал на ребенка. Школьник погиб на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.