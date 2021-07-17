Суд изберет меру пресечения женщине, которая на автомобиле сбила троих детей

В субботу суд изберет меру пресечения для женщины, которая накануне сбила троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов.

16 июля двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda.

В момент ДТП один из детей находился в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети девяти месяцев, четырех и пяти лет. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже пятилетний ребенок скончался в больнице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

