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В мире

Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Саркози по делу о торговле влиянием

Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Саркози по делу о торговле влиянием

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Парижский суд оставил в силе трехлетний приговор экс-президенту Франции Николя Саркози по делу о прослушках. Об этом пишут местные СМИ.

Саркози снова настроен на обжалование приговора. Экс-президента Франции признали виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием в 2021 году. Обвинение доказало, что Саркози незаконно пытался получить информацию о расследовании в отношении себя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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