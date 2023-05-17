Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Саркози по делу о торговле влиянием

Парижский суд оставил в силе трехлетний приговор экс-президенту Франции Николя Саркози по делу о прослушках. Об этом пишут местные СМИ.

Саркози снова настроен на обжалование приговора. Экс-президента Франции признали виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием в 2021 году. Обвинение доказало, что Саркози незаконно пытался получить информацию о расследовании в отношении себя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.