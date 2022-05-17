"Московский патруль": присяжные вынесут новый вердикт экс-владельцу фабрики "Меньшевик"

В Московском городском суде приступили к отбору коллегии присяжных для участия в процессе по делу о стрельбе на фабрике "Меньшевик". Это громкое происшествие случилось в 2017 году, когда бывший владелец, погрязший в долгах, встретил приставов, вооружившись карабином, и застрелил сотрудника ЧОПа.

Тогда присяжные вынесли бизнесмену оправдательный вердикт. Однако теперь мужчине предстоит отвечать по новым обвинениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

