Суд приговорил экс-полковника МВД Захарченко к 16 годам колонии по делу о взятках

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей.

Суд также отштрафовал Захарченко на 500 миллионов рублей.

Трех других фигурантов этого дела суд приговорил к срокам от 7 до 8 лет лишения свободы. Так, на 8 лет был осужден Валерий Маркелов. Его также приговорили к штрафу в 500 миллионов рублей. Василий Критинин и Виктор Белевцов получили по 7 лет колонии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.