Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении взяток

Пресненский суд Москвы признал бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток в течение почти 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Захарченко возглавлял антикоррупционное управление МВД РФ. В общей сложности за это время он получил взятки в размере 1,4 миллиарда рублей.

