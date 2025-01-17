Троицкий суд Москвы арестовал имущество блогера Лерчек

Имущество блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) арестовано по решению Троицкого суда Москвы. Оно вынесено в рамках уголовного дела о выводе денег.

Лерчек и ее экс-супруг Артем Чекалин находятся под домашним арестом с 4 октября 2024 года. По версии следствия, они вместе с партнером по бизнесу Романом Вишняком вывели из России с помощью подложных документов более 250 миллионов рублей.

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