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17 января, 19:30

Шоу-бизнес

Троицкий суд Москвы арестовал имущество блогера Лерчек

Троицкий суд Москвы арестовал имущество блогера Лерчек

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Имущество блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) арестовано по решению Троицкого суда Москвы. Оно вынесено в рамках уголовного дела о выводе денег.

Лерчек и ее экс-супруг Артем Чекалин находятся под домашним арестом с 4 октября 2024 года. По версии следствия, они вместе с партнером по бизнесу Романом Вишняком вывели из России с помощью подложных документов более 250 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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