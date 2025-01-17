Пострадавшей от мошенников Долиной могут вернуть 69 млн рублей

Народной артистке России Ларисе Долиной могут вернуть 69 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Суд удовлетворил иск в интересах певицы, которую обманули телефонные мошенники.

После вступления решения суда в законную силу с ответчиков, двое из которых уже находятся в СИЗО, будут взысканы почти 70 миллионов рублей. По данным МВД, мошенники нанесли певице ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.

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