Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 07:15

Шоу-бизнес

Верховный суд рассмотрит дело об афере с квартирой Ларисы Долиной 16 декабря

Верховный суд рассмотрит дело об афере с квартирой Ларисы Долиной 16 декабря

Мужчину арестовали на 15 суток за домогательства в московском метро

Суд оштрафовал пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогера

Суд в Москве начал рассматривать дело о массовом отравлении салатом лобио

"Московский патруль": суд приговорил к 4 годам колонии мать за продажу ребенка

"Московский патруль": суд отправил под стражу еще одного сотрудника рехаба под Москвой

В Подмосковье вынесли приговор по делу о пропаже младенца

Суд Москвы рассмотрит дело о ДТП с 102-летним ветераном ВОВ

"Московский патруль": в столице осужден сотрудник, который обворовывал своего работодателя

"Московский патруль": в Москве вынесли приговор двум полицейским по делу о коррупции

Верховный суд в Москве рассмотрит дело об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной 16 декабря. Заседание назначено на 15:00.

В августе 2024 года стало известно, что артистка стала жертвой телефонных мошенников. Четверо фигурантов дела уже осуждены на сроки от 4 лет до 7 лет. Квартиру вернули певице по решению суда. Однако покупательница Полина Лурье пытается оспорить это решение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика