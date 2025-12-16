Верховный суд рассмотрит дело об афере с квартирой Ларисы Долиной 16 декабря

Верховный суд в Москве рассмотрит дело об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной 16 декабря. Заседание назначено на 15:00.

В августе 2024 года стало известно, что артистка стала жертвой телефонных мошенников. Четверо фигурантов дела уже осуждены на сроки от 4 лет до 7 лет. Квартиру вернули певице по решению суда. Однако покупательница Полина Лурье пытается оспорить это решение.

