Суд арестовал начальника участка фирмы, которая проводила работы в сгоревшем OBI в Химках

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16 декабря, 19:15

Происшествия

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Суд арестовал начальника участка фирмы, которая проводила работы в сгоревшем магазине OBI в ТЦ "Мега Химки". Об этом сообщили в ТАСС.

Уточняется, мужчина останется под стражей до 9 февраля. По версии следствия, в гипермаркете проводили сварочные работы, не отвечавшие требованиям безопасности. В результате там начался пожар, одна из конструкций здания упала на охранника, он погиб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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