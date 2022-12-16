Суд арестовал начальника участка фирмы, которая проводила работы в сгоревшем OBI в Химках

Суд арестовал начальника участка фирмы, которая проводила работы в сгоревшем магазине OBI в ТЦ "Мега Химки". Об этом сообщили в ТАСС.

Уточняется, мужчина останется под стражей до 9 февраля. По версии следствия, в гипермаркете проводили сварочные работы, не отвечавшие требованиям безопасности. В результате там начался пожар, одна из конструкций здания упала на охранника, он погиб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.