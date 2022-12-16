Московский суд изберет меру пресечения водителю BMW, насмерть сбившему человека 15 декабря. Следствие попросило для него домашний арест.

Авария произошла в 3-м Павелецком проезде. Машина вылетела на остановку в толпу людей. В результате один человек погиб и двое пострадали.

Водитель своей вины не признал и с предъявленным обвинением не согласился. Он пояснил, что правил дорожного движения не нарушал. Его автомобиль занесло в снегу, когда он увидел перебегавшего дорогу человека и применил экстренное торможение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



