16 декабря, 19:15Происшествия
Московский суд изберет меру пресечения водителю BMW, насмерть сбившему человека 15 декабря
Московский суд изберет меру пресечения водителю BMW, насмерть сбившему человека 15 декабря. Следствие попросило для него домашний арест.
Авария произошла в 3-м Павелецком проезде. Машина вылетела на остановку в толпу людей. В результате один человек погиб и двое пострадали.
Водитель своей вины не признал и с предъявленным обвинением не согласился. Он пояснил, что правил дорожного движения не нарушал. Его автомобиль занесло в снегу, когда он увидел перебегавшего дорогу человека и применил экстренное торможение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.