МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Новости

16 декабря, 19:15

Происшествия

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Московский суд изберет меру пресечения водителю BMW, насмерть сбившему человека 15 декабря. Следствие попросило для него домашний арест.

Авария произошла в 3-м Павелецком проезде. Машина вылетела на остановку в толпу людей. В результате один человек погиб и двое пострадали.

Водитель своей вины не признал и с предъявленным обвинением не согласился. Он пояснил, что правил дорожного движения не нарушал. Его автомобиль занесло в снегу, когда он увидел перебегавшего дорогу человека и применил экстренное торможение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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