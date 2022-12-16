Столичный суд изберет меру пресечения водителю BMW, насмерть сбившему человека 16 декабря

Суд 16 декабря может избрать меру пресечения водителю, который сбил людей в 3-ем Павелецком проезде. Предварительно, просить будут о домашнем аресте.

Мужчина за рулем BMW вылетел на тротуар, снес дорожный знак, а под колеса автомобиля попали три человека. Один из них умер, двое находятся в больнице.

По данным прокуратуры, за рулем был 35-летний мужчина. Уголовное дело завели по статье о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека.

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