Сбившую 3 детей в Солнцеве девушку приговорили к 5 годам колонии

Солнцевский районный суд приговорил Валерию Башкирову, сбившую троих детей на переходе в столичном районе Солнцево, к пяти годам в колонии-поселении.

На 2,5 года девушку также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Помимо этого, ей придется выплатить 4 миллиона рублей в качестве компенсации родственникам погибших и пострадавших детей.

Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Башкирова. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже двое из них скончались. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.