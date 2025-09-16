Новости регионов: суд в Нальчике арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе

Суд в Нальчике арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе. Там ранее погибли три человека. Причиной аварии стал сход троса на одной из опор. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас работа всех канатных дорог на Эльбрусе ограничена. Часть из них закрыта на время следственных действий. Еще часть находится на техническом обслуживании перед началом зимнего сезона.

В горах Сочи спасли туристку, которой стало плохо на высоте больше двух тысяч метров. Женщина отправилась в поход в составе незарегистрированной группы. Когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что туристка находится в тяжелом состоянии. Ее эвакуировали вертолетом. На борту женщине оказали необходимую помощь, доставили в город и передали врачам.

Жительница Омска протаранила восемь машин после ссоры с молодым человеком. Пара отдыхала в баре, но после конфликта девушка ушла вместе с ключами от иномарки своего друга. Заехав во двор, она не справилась с управлением и въехала в припаркованные автомобили. При этом водительских прав у девушки нет. Кроме вождения в состоянии опьянения, ей также предъявлено обвинение в угоне.

