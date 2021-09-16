Суд приостановил решение МВД о пожизненном запрете пребывания в РФ комика Мирзализаде

Суд в Москве приостановил решение МВД о нежелательности нахождения в России Идрака Мирзализаде. Об этом сообщил адвокат белорусского комика.

О том, что Мирзализаде планируют выдворить из России, стало известно в конце августа. В МВД почитали его высказывания недопустимыми.

Ранее Таганский суд отправлял комика на 10 суток под арест за возбуждение ненависти и вражды после его шутки про русских. Законность наказания подтвердил и Мосгорсуд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.