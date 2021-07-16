Ефремов решил обжаловать свой приговор

Кассационная жалоба на приговор Ефремову поступила в суд. При этом дата ее рассмотрения пока не назначена.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Артист, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм.

В результате судебных разбирательств артиста приговорили к 7,5 года заключения. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.

Сможет ли артист обжаловать приговор? Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.