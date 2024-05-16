Басманный суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" до 22 августа. Еще по нескольким обвиняемым вопрос решат в течение 16 мая, а одно из ходатайств перенесли на 17 мая.

Стрельба в концертном зале произошла 22 марта. Мужчины зашли в здание, открыли огонь по посетителям. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, пострадавшими числятся 551 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.