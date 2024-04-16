16 апреля, 12:15Шоу-бизнес
Тверской суд Москвы арестовал блогера Дмитрия Портнягина почти на два месяца
Блогеру Дмитрию Портнягину дали почти два месяца домашнего ареста. Решение вынес Тверской районный суд Москвы. Мера пресечения действует до 10 июня. Также ему запретили использовать интернет и общаться с другими фигурантами дела.
Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов вместе с женой. По данным следствия, с 2018 по 2020 год они не заплатили свыше 124 миллионов рублей. Кроме того, блогера обвиняют в отмывании денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.