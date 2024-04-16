Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 12:15

Шоу-бизнес

Тверской суд Москвы арестовал блогера Дмитрия Портнягина почти на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал блогера Дмитрия Портнягина почти на два месяца

"Безопасный город": суд отправил блогера Портнягина под домашний арест

Суд отправил блогера Портнягина под домашний арест

Москвичам рассказали о главных новостях 15 апреля

Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Портнягина

СМИ: суд арестовал активы бизнесмена Алексея Хотина

Басманный суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о нападении на "Крокус Сити Холл"

Басманный суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Москвича оштрафовали за перевозку львенка в автомобиле каршеринга

Новости часа: Собянин рассказал об уникальных археологических находках XII века

Блогеру Дмитрию Портнягину дали почти два месяца домашнего ареста. Решение вынес Тверской районный суд Москвы. Мера пресечения действует до 10 июня. Также ему запретили использовать интернет и общаться с другими фигурантами дела.

Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов вместе с женой. По данным следствия, с 2018 по 2020 год они не заплатили свыше 124 миллионов рублей. Кроме того, блогера обвиняют в отмывании денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика