16 марта, 19:30Происшествия
Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом
Савеловский суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной пользоваться интернетом. В частности, ей запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения обвиняемой при этом не ограничены.
Супруги Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Согласно версии следствия, блогер использовала упрощенную схему налогообложения с годовым доходом более 150 миллионов рублей.
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