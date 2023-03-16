Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом

Савеловский суд Москвы запретил блогеру Валерии Чекалиной пользоваться интернетом. В частности, ей запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения обвиняемой при этом не ограничены.

Супруги Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Согласно версии следствия, блогер использовала упрощенную схему налогообложения с годовым доходом более 150 миллионов рублей.

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