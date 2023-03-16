Экс-глава кизлярского ОМВД получил пожизненный срок за теракты в Москве в 2010 году

Бывший полицейский Гази Исаев получил пожизненный срок за причастность к терактам в московском метро. Также он должен выплатить компенсацию в 17 миллионов рублей. Такое решение принял Второй западный военный окружной суд.

Исаева признали виновным по делу о взрывах в столичной подземке в марте 2010 года. Тогда две бомбы привели в действие на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек, более 100 получили ранения. Обвинению удалось доказать, что тогда еще полковник Исаев лично привез одну из смертниц на автостанцию в Кизляре, откуда она отправилась в Москву.

Кроме того, следствие заявило, что экс-полковник был участником преступного сообщества и делился с его руководителями служебной информацией из кизлярского РОВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.