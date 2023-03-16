Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Происшествия

Экс-глава кизлярского ОМВД получил пожизненный срок за теракты в Москве в 2010 году

Экс-глава кизлярского ОМВД получил пожизненный срок за теракты в Москве в 2010 году

Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов

"Московский патруль": убийцу бизнесмена Маругова признали вменяемым

"Московский патруль": подмосковный суд вынес приговор убийце 5-летней девочки

Новости часа: российские ПВО за сутки перехватили 23 снаряда HIMARS, "Смерч" и "Ураган"

Избившим пассажира столичного метро назначили от 8,5 до 12 лет колонии

"Актуальный репортаж": следователи раскрыли мошенническую группу с офисами в "Москва-Сити"

"Московский патруль": суд арестовал мужчину, толкнувшего подростка под поезд в метро

Суд арестовал мужчину, который толкнул подростка под поезд на станции "Киевская"

Суд в Москве арестовал до 9 мая мужчину, столкнувшего подростка на пути перед поездом

Бывший полицейский Гази Исаев получил пожизненный срок за причастность к терактам в московском метро. Также он должен выплатить компенсацию в 17 миллионов рублей. Такое решение принял Второй западный военный окружной суд.

Исаева признали виновным по делу о взрывах в столичной подземке в марте 2010 года. Тогда две бомбы привели в действие на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек, более 100 получили ранения. Обвинению удалось доказать, что тогда еще полковник Исаев лично привез одну из смертниц на автостанцию в Кизляре, откуда она отправилась в Москву.

Кроме того, следствие заявило, что экс-полковник был участником преступного сообщества и делился с его руководителями служебной информацией из кизлярского РОВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика