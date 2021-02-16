Обвинение попросило оштрафовать Навального на 950 тыс рублей

Прокурор попросила оштрафовать Алексея Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. Во вторник, 16 февраля, в Бабушкинском суде прошли прения сторон.

Дело возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором пожилой мужчина выступил в поддержку изменений в Конституции. Сам потерпевший, ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, на предыдущем заседании суда потребовал от Алексея Навального публичных извинений.

Вину Навальный не признает. Адвокаты настаивают на его полном оправдании. Следующее заседание по делу состоится 20 февраля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.