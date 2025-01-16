Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Суд арестовал еще двух подозреваемых по делу об убийстве генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в Москве. Под стражей они останутся до 17 февраля.

По версии следствия, задержанные арендовали комнату в хостеле для предполагаемого исполнителя преступления. Оплата была произведена деньгами, переданными им куратором. В этой комнате исполнитель планировал скрыться после теракта, который произошел 17 декабря 2024 года.

Взрывное устройство было заложено в электросамокате у подъезда жилого дома. Его привели в действие спустя несколько секунд после того, как Кириллов и его помощник вышли на улицу. На допросе предполагаемый исполнитель признал вину и заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб.

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