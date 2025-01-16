Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 19:30

Происшествия

Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Елена Блиновская признала сумму налоговых недоимок и скрытых доходов

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте против генерала Кириллова

Елена Блиновская признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов

Басманный суд арестовал нового фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

"Московский патруль": бросивший младенца в сугроб блогер Косенко заочно арестован

"Московский патруль": мужчина арестован за нападение на контролеров в трамвае в Москве

Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко заочно арестован

"Московский патруль": арестован племянник криминального авторитета Шакро Молодой

"Московский патруль": Валерию Федякину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Суд арестовал еще двух подозреваемых по делу об убийстве генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в Москве. Под стражей они останутся до 17 февраля.

По версии следствия, задержанные арендовали комнату в хостеле для предполагаемого исполнителя преступления. Оплата была произведена деньгами, переданными им куратором. В этой комнате исполнитель планировал скрыться после теракта, который произошел 17 декабря 2024 года.

Взрывное устройство было заложено в электросамокате у подъезда жилого дома. Его привели в действие спустя несколько секунд после того, как Кириллов и его помощник вышли на улицу. На допросе предполагаемый исполнитель признал вину и заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика