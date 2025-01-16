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16 января, 16:30

Происшествия

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте против генерала Кириллова

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте против генерала Кириллова

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Басманный суд Москвы отправил под арест двух новых фигурантов дела о теракте на Рязанском проспекте, в котором погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Заседание проходило в закрытом режиме.

В Следственном комитете сообщили, что мужчины арендовали для исполнителя убийства комнату в хостеле в Московской области, где он должен был скрыться после выполнения задания. Также они снимали ему видеоподсказки и получали деньги от куратора преступления. Один из обвиняемых лично встречался с исполнителем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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