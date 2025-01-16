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16 января, 16:15

Шоу-бизнес

Елена Блиновская признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов

Елена Блиновская признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов

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Блогер Елена Блиновская дала показания в суде, признав сумму налоговых недоимок и скрытых доходов. Она планирует погасить задолженность, продав свое имущество.

По словам Блиновской, методы дробления бизнеса использовали ее помощники, о чем она не была осведомлена. Налоговые вопросы также находились вне ее ведения. Однако как руководитель организации она признала вину по всем вменяемым статьям.

По версии следствия, Блиновская уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей. При этом юрист блогера заявил, что около 350 миллионов рублей из этой суммы были ошибочно насчитаны ФНС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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