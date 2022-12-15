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Новости

15 декабря, 16:15

Происшествия

Суд продлил срок задержания начальника участка фирмы, проводившей работы в сгоревшем OBI

Суд продлил срок задержания начальника участка фирмы, проводившей работы в сгоревшем OBI

Химкинский суд продлил срок задержания ответственного за пожарную безопасность на 72 часа

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Химкинский суд продлил на 72 часа срок задержания Александру Макарову, который отвечал за пожарную безопасность в сгоревшем гипермаркете OBI. Крупный пожар в подмосковных Химках произошел 9 декабря. Основная причина ЧП – несоблюдение правил пожарной безопасности.

В результате пожара погиб один человек. Когда началось возгорание, трое охранников эвакуировались. В экстренных службах рассказали, что один из них остался понаблюдать за пожаром, однако в результате взрыва на голову мужчине упала конструкция.

Как рассказал в МЧС, проверки в гипермаркете OBI не проводились из-за моратория. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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