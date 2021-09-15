Михаил Ефремов попросил пересмотреть приговор по делу о смертельном ДТП

Второй кассационный суд в Москве может пересмотреть приговор Михаилу Ефремову. Заседание уже началось.

Артисту назначили 7,5 года колонии общего режима за пьяную аварию, в которой погиб человек.

Защита в жалобе настаивает на том, что у Ефремова слабое здоровье. Кроме того, есть расстройство личности и алкогольная зависимость. Это смягчающие обстоятельства при вынесении приговора, полагают адвокаты.

Сам Ефремов также просит смягчить наказание. Он написал в кассационной жалобе, что погибший не был пристегнут, то есть характер травм от самой аварии мог быть легче, если бы не нарушение правил вторым водителем.

Михаил Ефремов отбывает наказание в Белгородской колонии. На заседании он присутствует по видеосвязи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.