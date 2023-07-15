15 июля, 22:15Происшествия
Суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак
Суд в Москве арестовал подозреваемых, готовивших покушения на гравреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. В составе группы были пять несовершеннолетних и двое взрослых.
По данным спецслужб, обвиняемые дежурили по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. При обыске у них изъяли автомат с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Арестованные ранее признались, что действовали по заказу украинских спецслужб. Им пообещали по 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.