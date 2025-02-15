Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 14:15

Происшествия

В Москве суд арестовал мужчину, пытавшегося отравить коллегу

В Москве суд арестовал мужчину, пытавшегося отравить коллегу

В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь

Мужчину, отравившего сослуживца ртутью, отправили под стражу

Участников драки в ресторане на Кутузовском арестовали

Суд назначил жителю Можайского района штраф за содержание пумы в квартире

Для Блиновской запросили шесть лет колонии по делу о неуплате налогов

Новости регионов: суд оштрафовал владельцев танкеров за разлив мазута на Кубани

"Московский патруль": суд признал невменяемым облившего кислотой прохожих в Монине

"Московский патруль": гособвинение запросило для Блиновской 6 лет колонии

"Московский патруль": суд вынес приговор пенсионеру за убийство 50-летней давности

Мужчина, который из-за ревности подсыпал ртуть в выпечку своего коллеги, заключен под стражу. Зюзинский суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде ареста. В зале суда подозреваемый признал вину в покушении на убийство и просил не отправлять его в изолятор.

Как установило следствие, злоумышленник приобрел несколько ртутных градусников, собрал токсичное вещество в шприц и добавил его в слойку с ветчиной и сыром, которой угостил коллегу. После того, как пострадавшего доставили в больницу, сам обвиняемый попытался симулировать симптомы отравления, чтобы отвести от себя подозрения.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоНаталия ШкодаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика