В Москве суд арестовал мужчину, пытавшегося отравить коллегу

Мужчина, который из-за ревности подсыпал ртуть в выпечку своего коллеги, заключен под стражу. Зюзинский суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде ареста. В зале суда подозреваемый признал вину в покушении на убийство и просил не отправлять его в изолятор.

Как установило следствие, злоумышленник приобрел несколько ртутных градусников, собрал токсичное вещество в шприц и добавил его в слойку с ветчиной и сыром, которой угостил коллегу. После того, как пострадавшего доставили в больницу, сам обвиняемый попытался симулировать симптомы отравления, чтобы отвести от себя подозрения.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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