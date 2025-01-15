Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко заочно арестован

Бросивший младенца в сугроб блогер Сергей Косенко заочно арестован, сообщила пресс-служба Басманного районного суда Москвы. Ему выдвинули обвинения в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Косенко проживает в Дубае. Он будет заключен под стражу, как только его экстрадируют в Россию. Год назад блогер выложил в Сеть видео, на котором он подбрасывает вверх своего двухмесячного ребенка. Малыш упал в сугроб. Позже Косенко заявил, что это был не сын, а всего лишь кукла.

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