Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома ночью

Суд запретил депутату Валерию Рашкину выходить из дома по ночам, общаться со свидетелями по своему делу и охотиться.

Рашкина обвиняют по части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору"). Уголовное дело в отношение него возбудил лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, имеющий полномочия привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. При этом ранее по представлению генпрокурора Игоря Краснова Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.

О задержании Валерия Рашкина в Саратовской области стало известно в конце октября. Депутата подозревали в незаконной охоте на лося. Тогда Рашкин заявил, что туша животного оказалась в его машине, поскольку он хотел доставить ее в полицию.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.

Через время депутат стал утверждать, что убил лося по ошибке, охотясь на другое животное, на отстрел которого у него было разрешение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.