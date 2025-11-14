Суд по делу блогера Митрошиной перенесен на 4 декабря

Суд по делу блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, перенесен на 4 декабря. Заседание не состоялось из-за неявки обвинителя. Блогерша уже более полугода находится под домашним арестом без доступа к интернету и связи.

Митрошину обвиняют в неуплате налогов и приобретении недвижимости на сэкономленные средства. Адвокат подчеркивает отсутствие умысла в легализации денег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.