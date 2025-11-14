Форма поиска по сайту

14 ноября, 22:45

Происшествия

Суд по делу блогера Митрошиной перенесен на 4 декабря

Суд по делу блогера Митрошиной перенесен на 4 декабря

"Московский патруль": рэпер Obe1Kanobe приговорен к 8 годам колонии

Руководитель работ по демонтажу "Снежкома" признал вину в нарушении техники безопасности

Фигуранту дела об обрушении "Снежкома" избрали запрет определенных действий

Тверской суд Москвы отложил рассмотрение дела блогера Митрошиной на 4 декабря

Тверской суд Москвы начнет рассмотрение дела блогера Александры Митрошиной

Вынесен приговор обвиняемым по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом-Посаде

Сотрудник в Череповце отсудил 580 тысяч рублей за увольнение из-за игры в World of Tanks

Суд Москвы отправил в колонию фокусника, который обещал превратить бумагу в доллары

Новости мира: экс-президент Франции Саркози вышел из тюрьмы

Суд по делу блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, перенесен на 4 декабря. Заседание не состоялось из-за неявки обвинителя. Блогерша уже более полугода находится под домашним арестом без доступа к интернету и связи.

Митрошину обвиняют в неуплате налогов и приобретении недвижимости на сэкономленные средства. Адвокат подчеркивает отсутствие умысла в легализации денег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судыпроисшествиявидео

