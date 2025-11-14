Фигуранту дела об обрушении "Снежкома" избрали запрет определенных действий

Запрет определенных действий избрали представителю строительной компании, которая вела демонтаж обрушившегося "Снежкома" в Красногорске. Он подозревается в нарушении правил безопасности.

Продолжаются допросы, а также работа по установлению и признанию потерпевшими граждан. Планируется назначение строительно-технической и оценочных экспертиз. Расследование и установление всех обстоятельств продолжаются.

