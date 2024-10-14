14 октября, 14:30Происшествия
Суд в Москве арестовал блогера Михаила Литвина на 13 суток
Суд в Москве арестовал блогера Михаила Литвина на 13 суток за драку на футбольном матче. Его признали виновным в мелком хулиганстве.
Во время матча футбольной Медиалиги против СКА из Ростова-на-Дону блогер забрался на трибуну и ударил одного из фанатов СКА, который выкрикивал оскорбления. В результате завязалась драка, в которой принял участие и владелец команды ростовской команды, певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.