Суд в Москве арестовал блогера Михаила Литвина на 13 суток за драку на футбольном матче. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

Во время матча футбольной Медиалиги против СКА из Ростова-на-Дону блогер забрался на трибуну и ударил одного из фанатов СКА, который выкрикивал оскорбления. В результате завязалась драка, в которой принял участие и владелец команды ростовской команды, певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.