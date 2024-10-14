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14 октября, 14:30

Происшествия

Суд в Москве арестовал блогера Михаила Литвина на 13 суток

Суд в Москве арестовал блогера Михаила Литвина на 13 суток

Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта по делу блогеров Чекалиных

"Безопасный город": суд Москвы отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела блогеров Чекалиных

Блогера Лерчек суд отправил под домашний арест до 26 ноября

Суд отправил Артема Чекалина под домашний арест

Новости регионов: суд в Ярославле отправил в СИЗО подозреваемого в краже кенгурят

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Имущество блогера Блиновской оставлено под арестом

Суд в Москве избрал меру пресечения тренеру, применившему насилие к ребенку-инвалиду

Суд в Москве арестовал блогера Михаила Литвина на 13 суток за драку на футбольном матче. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

Во время матча футбольной Медиалиги против СКА из Ростова-на-Дону блогер забрался на трибуну и ударил одного из фанатов СКА, который выкрикивал оскорбления. В результате завязалась драка, в которой принял участие и владелец команды ростовской команды, певец Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.

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судыпроисшествияспортвидеоАлина Гилева
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