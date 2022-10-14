Новости часа: арест пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали на два месяца. Об этом сообщил суд Симферополя.

Danone откажется от производства молочных и растительных продуктов в России. Такое заявление сделала компания.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 22 октября. Об этом заявила Росавиация.