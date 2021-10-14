Устроивший стрельбу в университете в Перми признал вину

Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, арестован на два месяца, он будет находиться в больнице СИЗО. Такое решение 14 октября принял суд, удовлетворив ходатайство следователей.

Ранее стало известно, что Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве. Об этом заявил Александр Бастрыкин. По словам главы Следственного комитета, обвиняемый полностью признал вину.

После трагедии в Перми прошел почти месяц. Все это время Тимур Бекмансуров находился в больнице. Сейчас состояние молодого человека позволяет наконец вести следственные действия.

Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября. Молодой человек пришел в кампус вуза и открыл огонь. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов. В результате стрельбы погибли 6 человек, 43 пострадали.