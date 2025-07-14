Апелляционный суд Турции освободил россиянку, бросившую дочь в туалете аэропорта Антальи

19-летнюю жительницу Подмосковья, родившую и бросившую дочь в туалете аэропорта Антальи, освободили из турецкой тюрьмы. Ранее россиянку приговорили к 15 годам лишения свободы, за то, что она бросила дочь в унитазе аэропорта Антальи. Ребенка случайно нашла уборщица.

Девушка освобождена по решению Апелляционного суда, который переквалифицировал уголовное дело с "Покушения на убийство" на "Оставление в опасных условиях". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.