Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 11:30

Происшествия

Апелляционный суд Турции освободил россиянку, бросившую дочь в туалете аэропорта Антальи

Апелляционный суд Турции освободил россиянку, бросившую дочь в туалете аэропорта Антальи

"Московский патруль": житель ТиНАО арестован после нападения собак на людей

"Московский патруль": началось рассмотрение дела о незаконной торговле "Оземпиком"

"Московский патруль": суд начал рассмотрение дела о попытке отравления пирожками с ртутью

"Московский патруль": столичный суд вынес приговор по делу об убийстве в 2011 году

"Московский патруль": суд арестовал последователя блогера Алекса Лесли

"Московский патруль": в Москве осужден бывший участник ОПГ Алексей Чеботарев

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова осудили на 13 лет по делу о растрате

Сын актера Демчога осужден за дропперство

"Московский патруль": суд объявил приговор убийце бизнесмена Николая Леонова

19-летнюю жительницу Подмосковья, родившую и бросившую дочь в туалете аэропорта Антальи, освободили из турецкой тюрьмы. Ранее россиянку приговорили к 15 годам лишения свободы, за то, что она бросила дочь в унитазе аэропорта Антальи. Ребенка случайно нашла уборщица.

Девушка освобождена по решению Апелляционного суда, который переквалифицировал уголовное дело с "Покушения на убийство" на "Оставление в опасных условиях". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика