Суд США отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по делу с Джонни Деппом

Суд США снова встал на сторону Джонни Деппа. Эмбер Херд отказали в пересмотре вердикта по делу с экс-супругом.

Юристы актрисы подали ходатайство в начале июля. Они настаивали, что процесс прошел с нарушениями, а потому должен быть проведен заново. Однако суд в Вирджинии с этим не согласился.

В июне присяжные признали актрису виновной в клевете. Херд обязали выплатить Деппу компенсацию – 15 миллионов долларов. Поводом для разбирательств стала статья актрисы в Washington Post, опубликованная в 2018 году. В ней она назвала себя жертвой, обвинив Деппа в домашнем насилии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.