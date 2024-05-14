Начальнику управления кадров Минобороны РФ предъявили обвинение в получении взятки

Начальнику управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде, пишет РИА Новости.

Юрий Кузнецов уже арестован по ходатайству следствия. Согласно материалам дела, на посту начальника восьмого управления Генштаба он получил деньги от представителей коммерческих структур.

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