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14 мая, 13:30

Происшествия

Начальнику управления кадров Минобороны РФ предъявили обвинение в получении взятки

Начальнику управления кадров Минобороны РФ предъявили обвинение в получении взятки

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Начальнику управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде, пишет РИА Новости.

Юрий Кузнецов уже арестован по ходатайству следствия. Согласно материалам дела, на посту начальника восьмого управления Генштаба он получил деньги от представителей коммерческих структур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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