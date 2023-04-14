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Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев получил пожизненный срок

Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев получил пожизненный срок

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Виновник массового убийства в казанской гимназии Ильназ Галявиев получил пожизненный срок. В мае 2021 года бывший ученик пришел в гимназию с оружием и застрелил семерых детей и двух учительниц. Во время расследования было проведено несколько психиатрических экспертиз.

В итоге Галявиев был признан вменяемым. Свой поступок он объяснил желанием подражать участникам деструктивных организаций. Теперь по решению верховного суда Татарстана он всю жизнь проведет в колонии особого режима.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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