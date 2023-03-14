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Происшествия

Избившим пассажира столичного метро назначили от 8,5 до 12 лет колонии

Избившим пассажира столичного метро назначили от 8,5 до 12 лет колонии

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Суд вынес приговор обвиняемым в избиении мужчины в столичном метро. Он заступился за девушку, после этого на молодого человека напали трое.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строго режима. Сроки – от 8,5 до 12 лет. Кроме того, им назначили ограничение свободы на год после освобождения.

Конфликт в вагоне между станциями "Первомайская" и "Измайловская" произошел осенью 2021 года. Обвиняемые пытались скрыться с места. Один из них даже угрожал полицейским канцелярским ножом, а другой использовал перцовый баллончик.

Пострадавший Роман Ковалев тогда попал в больницу с множественными переломами. Ему назначили два миллиона рублей поощрения и вручили медаль "Доблесть и отвага". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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